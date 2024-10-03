Гол Иньяки Уильямса помог «Атлетику» Бильбао обыграть «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и нидерландский «АЗ Алкмар». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Балаж Берке. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

На 72-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 86-й минуте полузащитник Ойан Сансет укрепил преимущество хозяев.

В следующем туре Лиги Европы испанская команда встретится с пражской «Славией». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, «АЗ Алкмар» в 3-м туре общего этапа проведёт матч с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча состоится 24 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: