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Атлетик Бильбао — АЗ Алкмар, результат матча 3 октября 2024, счет 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Гол Иньяки Уильямса помог «Атлетику» Бильбао обыграть «АЗ Алкмар» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались испанский «Атлетик» из Бильбао и нидерландский «АЗ Алкмар». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступил Балаж Берке. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Уильямс – 72'     2:0 Сансет – 86'    

На 72-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 86-й минуте полузащитник Ойан Сансет укрепил преимущество хозяев.

В следующем туре Лиги Европы испанская команда встретится с пражской «Славией». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, «АЗ Алкмар» в 3-м туре общего этапа проведёт матч с лондонским «Тоттенхэмом». Встреча состоится 24 октября.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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