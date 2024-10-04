«Айнтрахт» Франкфурт уверенно победил «Бешикташ» в матче 2-го тура Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта. Игра проходила на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Битоном (Шотландия). «Айнтрахт» одержал победу со счётом 3:1.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, реализовав 11-метровый удар. Спустя три минуты увеличил преимущество гостей Эрик Жуниор Эбимбе. Довёл счёт до разгромного на 82-й минуте Ансгар Кнауфф. Один мяч хозяев отыграл защитник Артур Масуаку.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.