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Фиорентина — ТНС, результат матча 3 октября 2024, счет 2:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Фиорентина» уверенно обыграла валлийский ТНС в матче Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и валлийский ТНС. Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 0
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 Адли – 65'     2:0 Кин – 69'    

На 65-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник итальянской команды Ясин Адли. На 69-й минуте нападающий Мойзе Кин укрепил преимущество «Фиорентины».

В следующем туре Лиги конференций «Фиорентина» встретится с «Санкт-Галленом». Игра состоится 24 октября. Валлийский клуб во 2-м туре соревнования проведёт матч с «Астаной» (24 октября).

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица общего этапа Лиги конференций
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