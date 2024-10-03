«Фиорентина» уверенно обыграла валлийский ТНС в матче Лиги конференций

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и валлийский ТНС. Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Матч закончился победой хозяев со счётом 2:0.

На 65-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник итальянской команды Ясин Адли. На 69-й минуте нападающий Мойзе Кин укрепил преимущество «Фиорентины».

В следующем туре Лиги конференций «Фиорентина» встретится с «Санкт-Галленом». Игра состоится 24 октября. Валлийский клуб во 2-м туре соревнования проведёт матч с «Астаной» (24 октября).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: