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Челси — Гент, результат матча Лиги конференций, счёт — 4:2, 3 октября 2024 года

«Челси» дома победил «Гент» в матче Лиги конференций
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). «Челси» одержал победу со счётом 4:2.

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Вейга – 12'     2:0 Нету – 46'     2:1 Ватанабэ – 50'     3:1 Нкунку – 63'     4:1 Дьюсбери-Холл – 70'     4:2 Гандельман – 90'    

На 12-й минуте забил полузащитник «Челси» Ренату Вейга, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 46-й минуте отличился нападающий «Челси» Педру Нету с передачи Акселя Дисаси. На 50-й минуте отметился голом защитник «Гента» Цуёси Ватанабэ. На 63-й минуте забил игрок «Челси» Кристофер Нкунку. На 70-й минуте отличился полузащитник «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл. На 90-й минуте забил игрок «Гента» Омри Гандельман.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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