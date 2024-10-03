«Челси» дома победил «Гент» в матче Лиги конференций

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались английский «Челси» и бельгийский «Гент». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Шлагером (Германия). «Челси» одержал победу со счётом 4:2.

На 12-й минуте забил полузащитник «Челси» Ренату Вейга, которому ассистировал Михаил Мудрик. На 46-й минуте отличился нападающий «Челси» Педру Нету с передачи Акселя Дисаси. На 50-й минуте отметился голом защитник «Гента» Цуёси Ватанабэ. На 63-й минуте забил игрок «Челси» Кристофер Нкунку. На 70-й минуте отличился полузащитник «Челси» Кирман Дьюсбери-Холл. На 90-й минуте забил игрок «Гента» Омри Гандельман.

По итогам шести туров общего этапа Лиги конференций будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.