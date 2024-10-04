Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК с Чаловым и Оздоевым проиграл «Стяуа» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и румынский «Стяуа». Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+8-й минуте нападающий румынской команды Даниэль Бырлиджа забил единственный гол в игре. На 56-й минуте полузащитник гостей Дариус Олару был удалён с поля.

Российский нападающий Фёдор Чалов был заменён на 70-й минуте встречи. Полузащитник Магомед Оздоев покинул поле на 73-й минуте игры.

В 3-м туре данного соревнования греческий клуб встретится с чешской «Викторией Пльзень». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, румынская команда проведёт матч с шотландским «Рейнджерс». Встреча пройдёт 24 октября.

Российские футболисты за рубежом: