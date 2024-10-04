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ПАОК — Стяуа, результат матча 3 октября 2024, счет 0:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

ПАОК с Чаловым и Оздоевым проиграл «Стяуа» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и румынский «Стяуа». Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 1
Стяуа
Бухарест, Румыния
0:1 Бырлиджа – 45+8'    
Удаления: нет / Олару – 56'

На 45+8-й минуте нападающий румынской команды Даниэль Бырлиджа забил единственный гол в игре. На 56-й минуте полузащитник гостей Дариус Олару был удалён с поля.

Российский нападающий Фёдор Чалов был заменён на 70-й минуте встречи. Полузащитник Магомед Оздоев покинул поле на 73-й минуте игры.

В 3-м туре данного соревнования греческий клуб встретится с чешской «Викторией Пльзень». Игра состоится 24 октября. В свою очередь, румынская команда проведёт матч с шотландским «Рейнджерс». Встреча пройдёт 24 октября.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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