Радимов: Жозе по стоячему мячу может бить, но когда нужно бежать — кондиций не хватает

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе находится в плохой физической форме.

В среду, 2 октября, «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» со счётом 3:2 в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Виллиан Жозе забил победный мяч, реализовав штрафной удар. Мяч в ворота бело-голубых стал для него первым за «Спартак».

— По стоячему мячу может бить, но когда за ним нужно бежать, показывать стартовую скорость, то пока кондиции не позволяют. Сколько он уже здесь? Три месяца? Уже скоро зимний перерыв, а он не набирает форму, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».