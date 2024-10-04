Холанд и «Ман Сити» не могут договориться о новом контракте из-за суммы отступных — TT

Переговорный процесс между «Манчестер Сити» и норвежским нападающим Эрлингом Холандом о продлении его контракта, заканчивающегося летом 2027 года, зашли в тупик, поскольку стороны не могут договориться о сумме отступных, которая должна быть прописана в новом трудовом соглашении игрока. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, 24-летний футболист хочет, чтобы сумма отступных по новому контракту составляла £ 100 млн (€ 118 млн), в то время как «Манчестер Сити» считает её слишком маленькой. Подчёркивается, что переговоры между сторонами продолжатся в ближайшие недели. Холанд и «горожане» надеются на скорое достижение компромисса.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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