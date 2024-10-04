«Рома» неожиданно уступила «Эльфсборгу» в матче Лиги Европы

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встречались шведский «Эльфсборг» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Борас-Арена» в Борасе (Швеция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кристо Тохвером (Эстония). «Эльфсборг» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 44-й минуте забил игрок «Эльфсборга» Майкл Байду, реализовав пенальти.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.