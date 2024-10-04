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Вчера, 3 октября, прошли очередные матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Лиги Европы 3 октября (время московское):

19:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Мальмё» (Швеция) — 1:2;

19:45. «Лацио» (Италия) – «Ницца» (Франция) — 4:1;

19:45. «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Мидтьюлланн» (Дания) — 0:2;

19:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Брага» (Португалия) — 3:0;

19:45. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Андерлехт» (Бельгия) — 1:2;

19:45. «РФШ» (Латвия) – «Галатасарай» (Турция) — 2:2;

19:45. «Славия» Прага (Чехия) – «Аякс» (Нидерланды) — 1:1;

19:45. «Ференцварош» (Венгрия) – «Тоттенхэм» (Англия) — 1:2;

19:45. «Хоффенхайм» (Германия) – «Динамо» Киев (Украина) — 2:0.

22:00. «Атлетик» Бильбао (Испания) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 2:0;

22:00. «Бешикташ» (Турция) – «Айнтрахт» Франкфурт (Германия) — 1:3;

22:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Лудогорец» (Болгария) — 0:0;

22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) — 0:1;

22:00. «Порту» (Португалия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3:3;

22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Лион» (Франция) — 1:4;

22:00. «Твенте» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция) — 1:1;

22:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Рома» (Италия) — 1:0;

22:00. «Юнион Сент-Жиллуа» (Бельгия) – «Будё-Глимт» (Норвегия) — 0:0.