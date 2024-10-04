Стало известно, как Флик намерен решить проблему с игровым временем Щенсного и Пеньи

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассматривает вариант с тем, чтобы разделить игровое время по турнирам между двумя вратарями каталонского клуба — Войцехом Щенсным и Иньяки Пеньей. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, немецкий специалист изучает возможность того, чтобы один из этих голкиперов выступал только в испанской Примере, а другой — в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Испании. Однако подчёркивается, что решающим фактором станет игровая форма Щенсного и Пеньи.

Сине-гранатовые объявили о подписании контракта с польским вратарём 2 октября. Контракт Щенсного с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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