Вчера, 3 октября, прошли матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.
Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 3 октября:
«Ноа» (Армения) — «Млада-Болеслав» (Чехия) — 2:0;
«Динамо» Минск (Беларусь) — «Хартс» (Шотландия) — 1:2;
«Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 6:2;
«Астана» (Казахстан) — ТСЦ (Сербия) — 1:0;
«Омония» (Кипр) — «Викингур» Р (Исландия) — 4:0;
«Мольде» (Норвегия) — «Ларн» (Северная Ирландия) — 3:0;
«Хайденхайм» (Германия) — «Олимпия» Л (Словения) — 2:1;
«Легия» (Польша) — «Бетис» (Испания) — 1:0;
«Лугано» (Швейцария) — ХИК (Финляндия) — 3:0.
«Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) — «Панатинаикос» (Греция) — 1:1;
«Петрокуб» (Молдавия) — «Пафос» (Кипр) — 1:4;
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — АПОЭЛ (Кипр) — 1:1;
ЛАСК (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) — 2:2;
«Фиорентина» (Италия) — ТНС (Уэльс) — 2:0;
«Копенгаген» (Дания) — «Ягеллония» (Польша) — 1:2;
«Челси» (Англия) — «Гент» (Бельгия) — 4:2.