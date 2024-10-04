Тен Хаг — о ничьей с «Порту»: судите «МЮ» в конце сезона, а пока просто подождите

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту», который завершился со счётом 3:3.

«Мы добьёмся своего. Не судите нас сейчас, в этот момент, судите нас в конце сезона. Мы будем совершенствоваться. У нас за плечами есть два сезона, в которых мы выходили в финалы. Просто подождите», — приводит слова тен Хага EuroFoot со ссылкой на TNT в соцсети Х (ранее Twitter).

После двух туров общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» набрали два очка и занимают 22-е место. В следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фенербахче» (24 октября).

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»: