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Тен Хаг — о ничьей с «Порту»: судите «МЮ» в конце сезона, а пока просто подождите

Тен Хаг — о ничьей с «Порту»: судите «МЮ» в конце сезона, а пока просто подождите
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту», который завершился со счётом 3:3.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7'     0:2 Хойлунд – 20'     1:2 Пепе – 27'     2:2 Омородион – 34'     3:2 Омородион – 50'     3:3 Магуайр – 90+1'    
Удаления: нет / Фернандеш – 81'

«Мы добьёмся своего. Не судите нас сейчас, в этот момент, судите нас в конце сезона. Мы будем совершенствоваться. У нас за плечами есть два сезона, в которых мы выходили в финалы. Просто подождите», — приводит слова тен Хага EuroFoot со ссылкой на TNT в соцсети Х (ранее Twitter).

После двух туров общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» набрали два очка и занимают 22-е место. В следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фенербахче» (24 октября).

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