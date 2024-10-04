Тарас Бурлак: думал, что «Локомотив» будет бороться за пятое место в лучшем случае

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Бурлак прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Я был в числе людей, которые относились с сомнением, думая, что «Локомотив» будет бороться где-то за пятое место в лучшем случае. Если бы сказали, что при потере Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова команда будет настолько хорошо играть, то, думаю, никто бы не поверил. Тут можно только поаплодировать Галактионову, что он сумел, можно сказать, заново создать команду», — приводит слова Бурлака Metaratings.

После десяти туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи, и опережает на одно очко петербургский «Зенит», который является действующим чемпионом. На групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-зелёные одержали пять побед в пяти матчах и досрочно гарантировали себе первое место в квартете с «Ростовом», «Химками» и «Оренбургом».