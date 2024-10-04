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Гарри Магуайр высказался о тен Хаге после ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Порту»

Гарри Магуайр высказался о тен Хаге после ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Порту»
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о главном тренере куба Эрике тен Хаге после ничьей в матче с «Порту» (3:3) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7'     0:2 Хойлунд – 20'     1:2 Пепе – 27'     2:2 Омородион – 34'     3:2 Омородион – 50'     3:3 Магуайр – 90+1'    
Удаления: нет / Фернандеш – 81'

«Я играю за этот клуб шесть лет и знаю, как это работает. Когда у вас наступает плохой период, игроки оказываются под давлением, и тренер тоже. Тен Хаг достаточно опытен и долго работает в этом клубе, поэтому я уверен, что он знает, как с этим справляться. Это часть привилегии, которую ты имеешь, играя за этот клуб», — приводит слова Магуайра BBC.

В следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фенербахче». Встреча состоится 24 октября.

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