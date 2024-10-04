Гарри Магуайр высказался о тен Хаге после ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Порту»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о главном тренере куба Эрике тен Хаге после ничьей в матче с «Порту» (3:3) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Я играю за этот клуб шесть лет и знаю, как это работает. Когда у вас наступает плохой период, игроки оказываются под давлением, и тренер тоже. Тен Хаг достаточно опытен и долго работает в этом клубе, поэтому я уверен, что он знает, как с этим справляться. Это часть привилегии, которую ты имеешь, играя за этот клуб», — приводит слова Магуайра BBC.

В следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фенербахче». Встреча состоится 24 октября.

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