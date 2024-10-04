В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Марсело Алвеса

Официальный телеграм-канал ФК «Сочи» сообщил, что капитан команды — 26-летний бразильский центральный защитник Марсело Алвес — успешно перенес операцию на коленном суставе в Испании. Теперь игроку предстоит процесс восстановления и реабилитации.

«Очень приятно, что так много людей меня поддерживают. Постараюсь сделать всё, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Спасибо большое всем болельщикам «Сочи» за теплые слова и переживания! Ваша поддержка ощутима и придает мне сил!» — приводит слова Марсело Алвеса пресс-служба «Сочи».

Центральный защитник Марсело Алвес выступает за «Сочи» с июля 2023 года. В текущем сезоне на счёту игрока девять матчей Мелбет Первой лиги и два забитых гола.