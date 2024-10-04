Тарас Бурлак: Батраков фантастически влился. Видно, что «Локомотив» — тренерская команда

Экс-защитник «Локомотива» Тарас Бурлак высказался об игре железнодорожников в текущем сезоне.

«Батраков фантастически влился в коллектив, Воробьёв тоже, как будто всю жизнь в этой команде играл. И плюс игра стабилизировалась. Сейчас, хоть и много пропущенных голов, но в целом видно, что это тренерская команда, и все игроки понимают, что им нужно делать на поле. Очень хорошо играют на переходных фазах, после отбора мяча выбегают в контратаки и выглядят очень солидно», — приводит слова Бурлака Metaratings.

После десяти туров РПЛ московский «Локомотив» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи, и опережает на одно очко петербургский «Зенит», который является действующим чемпионом. 19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков, который дебютировал за первую команду красно-зелёных весной 2024 года, в 10 матчах чемпионата России забил семь голов и отдал шесть результативных передач.