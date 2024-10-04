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Радимов — о возможном увольнении Осинькина: не хочу, чтобы «Крылья Советов» теряли душу

Радимов — о возможном увольнении Осинькина: не хочу, чтобы «Крылья Советов» теряли душу
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Экс-полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Крыльев Советов» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном скором увольнении главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина и спортивного директора Сергея Корниленко. Ранее появились данные о вероятном приходе на пост главного тренера волжан вместо Осинькина возглавлявшего до июня 2024 года «Балтику» Сергея Игнашевича, а также о будущей замене Корниленко на спортивного директора калининградцев Армена Маргаряна.

«Про возможное увольнение Осинькина и Корниленко и назначение Маргаряна.

Своей работой Осинькин заслужил место в «Крыльях», показывая красивый футбол даже с детским садом, постоянно теряя ключевых футболистов. Вместе с Корниленко Осинькин творили историю, их «Крылья» полюбили далеко за пределами Самары.

«Крылья», не делайте ошибку. Маргарян ушел в отпуск на десять дней в «Балтике». Все понимают, что это. Это отлично характеризует человека.

«Крылья», вы можете назначить кого угодно, но только люди с высокими человеческими качествами смогут заслужить доверие после Осинькина и Корниленко. С приходом Маргаряна доверия точно не будет.

Я не хочу, чтобы «Крылья» теряли душу. Знаю, о чем говорю: в своё время этот клуб и этот город вернули меня не только к футболу, но и к жизни», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают десятое место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков.

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