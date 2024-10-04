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Апелляционный суд Амстердама удовлетворил просьбу адвокатов Квинси Промеса

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил просьбу адвокатов Квинси Промеса
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Адвокатам бывшего нападающего «Спартака Квинси Промеса разрешено допросить четырёх бельгийских подозреваемых в перевозке наркотиков, сообщает De Telegraaf.

Апелляционный суд Амстердама разрешил заслушать четырёх свидетелей, арестованных в Бельгии за перевозку наркотиков. Однако, суд отклонил запросы адвокатов Промеса провести дополнительные допросы в рамках дела о нападении Промеса на двоюродного брата.

Также сообщается, что дела Промеса будут рассматриваться судом одновременно, но когда пока неизвестно.

Напомним, Промес признан виновным по двум делам – нападение с ножом на двоюродного брата и перевозку наркотиков.

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