Тен Хаг объяснил, почему поменял Рашфорда в перерыве матча с «Порту» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему поменял полузащитника клуба Маркуса Рашфорда в перерыве матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы (3:3).

«Нам нужно сделать ротацию. Гарначо, мы не выпустили его в стартовом составе, но он отлично сыграл не только в воскресенье, но и в течение всего сезона», — приводит слова Эрика тен Хага BBC.

После двух туров общего этапа Лиги Европы «красные дьяволы» набрали два очка и занимают 22-е место. В следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фенербахче». Встреча состоится 24 октября.

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