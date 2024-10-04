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Тренер «Спартака» Сакич рассказал, за счёт чего удалось выиграть дерби с «Динамо» в Кубке

Тренер «Спартака» Сакич рассказал, за счёт чего удалось выиграть дерби с «Динамо» в Кубке
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Тренер «Спартака» Ненад Сакич объяснил, за счёт чего удалось выиграть выездной матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (3:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

«Ребята верили до конца, что сможем не только отыграться, но и победить. Все отдавались полностью. Во втором тайме мы доминировали, показывали свой футбол. Да и в первом тоже. Мы понимаем, что наш стиль подразумевает определенный риск, но следуем своей философии», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

По ходу матча с московским «Динамо» столичный «Спартак» дважды уступал в счёте, но смог вырвать победу благодаря голам на 83-й и 90-й минутах. Красно-белые набрали 12 очков в пяти матчах и досрочно гарантировали себе первое место в группе Пути РПЛ Кубка России. В 1/4 финала верхней сетки плей-офф турнира красно-белые сыграют с «Ростовом».

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