Селихов ответил на вопрос о давлении на Соболева после перехода из «Спартака» в «Зенит»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Давление на Соболева? Он сильный, он справится. Меня не злит его уход из «Спартака». Это его выбор, я ему желаю только успехов», — приводит слова Селихова «РБ Спорт».

Напомним, в летнее трансферное окно Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

После десяти туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 23 очка. «Спартак» находится на шестом месте, набрав 16 очков.

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