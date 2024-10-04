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Тренер «Спартака» отреагировал на вопрос о зависимости игры команды от Эсекьеля Барко

Тренер «Спартака» отреагировал на вопрос о зависимости игры команды от Эсекьеля Барко
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Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич ответил на вопрос о зависимости игры красно-белых от аргентинского атакующего полузащитника Эсекьеля Барко.

«Мы знаем, что Барко очень важен для команды. Но и остальные ребята тоже. Один футболист матчи не выигрывает. Мы должны быть сильны как коллектив, где каждый вносит свой вклад и отдает себя во благо команды», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Даса – 2'     1:1 Барко – 10'     2:1 Маухуб – 20'     2:2 Мартинс – 83'     2:3 Жозе – 90'    

2 октября «Спартак» со счётом 3:2 победил на выезде московское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Атакующий хавбек Эсекьель Барко на 10-й минуте реализовал пенальти, установив текущий счёт 1:1. Всего на счету 25-летнего новичка красно-белых 12 матчей за клуб во всех турнирах, шесть забитых мячей и три результативных паса.

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