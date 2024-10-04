Постекоглу повторил достижение Моуринью в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу повторил достижение экс-наставника клуба Жозе Моуринью после матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Ференцварошем», сообщает Squawka в социальной сети X.

По данным источника, «Тоттенхэм» впервые с 2021 года одержал пять побед подряд во всех турнирах. В последний раз это удавалось лондонскому клубу под руководством Жозе Моуринью.

Ангелос Постекоглу возглавляет «Тоттенхэм» с 2023 года.

После двух туров «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в общей таблице Лиги Европы, записав в свой актив шесть очков. В следующем туре команда встретится с «АЗ Алкмар». Встреча состоится 24 октября.

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