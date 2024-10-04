Восемь фанатов «Андерлехта» задержаны после матча с «Реалом Сосьедад» в Лиге Европы

Несколько болельщиков бельгийского «Андерлехта» были задержаны правоохранительными органами после выездного матча 2-го тура Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (2:1).

По информации департамента безопасности Страны басков, причиной задержания одного из фанатов стало нападение на представителей власти, другому было вменено нарушение общественного порядка, третий был задержан за причинение ущерба и сопротивление службам безопасности. Всего сообщается о задержании восьми болельщиков бельгийского клуба.

Отмечается, что во время матча фанаты «Андерлехта» бросали различные предметы — в частности, куски стадионных кресел — в болельщиков «Реала Сосьедад».