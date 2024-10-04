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Константин Генич показал подарок от Фёдора Чалова

Константин Генич показал подарок от Фёдора Чалова
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич показал подарок от российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова. Генич опубликовал фото футболки ПАОКа с фамилией Чалова и его автографом.

«Спасибо Феде за подгон», — написал Генич на своей странице в телеграм-канале.

Фото: Фото из телеграм-канала Константина Генича

26-летний Фёдор Чалов перешёл из московского ЦСКА в греческий ПАОК в прошедшее трансферное окно. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

В нынешнем сезоне Чалов провёл за ПАОК 11 матчей во всех турнирах, в которых записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

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