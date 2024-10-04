Экс-игрок «Баварии»: Кейна приглашали не для того, чтобы сделать хет-трик с «Дармштадтом»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о нападающем Гарри Кейне.

«Его приглашали не для того, чтобы сделать хет-трик в матче с «Дармштадтом». Его пригласили забить гол в ворота «Байера» и «Астон Виллы», а также забить в четвертьфинале Лиги чемпионов. Он ещё этого не сделал. Но я по-прежнему скептически отношусь к звездному нападающему», — приводит слова Хаманна Sky Sport.

В своём последнем матче «Бавария» неожиданно проиграла «Астон Вилле» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив десять голов и пять результативных передач.

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