«МЮ» продлил безвыигрышную серию в еврокубковых матчах с двумя и более забитыми голами

3 октября английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с португальским «Порту» в выездном матче 2-го тура Лиги Европы (3:3).

Тем самым манкунианцы продлили парадоксальную безвыигрышную серию — «МЮ» не может победить в шестом еврокубковом матче кряду, в котором забивает два и более гола (три ничьих, три поражения). Ранее «красные дьяволы» трижды результативно уступили в Лиге чемпионов — мюнхенской «Баварии» (3:4), «Копенгагену» (3:4) и «Галатасараю» (2:3), а также сыграли вничью с «Галатасараем» (3:3) в ЛЧ и с «Севильей» (2:2) в Лиге Европы.

Последнюю еврокубковую победу с двумя и более голами «МЮ» одержал 9 марта 2023 года — 4:1 с «Бетисом» в Лиге Европы, результативно-безвыигрышная серия началась игрой с «Севильей» 13 апреля 2023 года. При этом уже после начала этой серии манкунианцы одерживали в еврокубках победу с одним забитым голом — 1:0 с «Копенгагеном» 24 октября 2023 года.