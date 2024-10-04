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«МЮ» продлил безвыигрышную серию в еврокубковых матчах с двумя и более забитыми голами

«МЮ» продлил безвыигрышную серию в еврокубковых матчах с двумя и более забитыми голами
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3 октября английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с португальским «Порту» в выездном матче 2-го тура Лиги Европы (3:3).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7'     0:2 Хойлунд – 20'     1:2 Пепе – 27'     2:2 Омородион – 34'     3:2 Омородион – 50'     3:3 Магуайр – 90+1'    
Удаления: нет / Фернандеш – 81'

Тем самым манкунианцы продлили парадоксальную безвыигрышную серию — «МЮ» не может победить в шестом еврокубковом матче кряду, в котором забивает два и более гола (три ничьих, три поражения). Ранее «красные дьяволы» трижды результативно уступили в Лиге чемпионов — мюнхенской «Баварии» (3:4), «Копенгагену» (3:4) и «Галатасараю» (2:3), а также сыграли вничью с «Галатасараем» (3:3) в ЛЧ и с «Севильей» (2:2) в Лиге Европы.

Последнюю еврокубковую победу с двумя и более голами «МЮ» одержал 9 марта 2023 года — 4:1 с «Бетисом» в Лиге Европы, результативно-безвыигрышная серия началась игрой с «Севильей» 13 апреля 2023 года. При этом уже после начала этой серии манкунианцы одерживали в еврокубках победу с одним забитым голом — 1:0 с «Копенгагеном» 24 октября 2023 года.

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