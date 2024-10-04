Бывший российский футболист Владислав Радимов выступил против проведения матча сборной России со сборной Медиалиги.

«И как бы я не любил медиафутбол, уверен, что такой матч проводить не нужно. А ребятам из руководства Медиалиги нужно прекратить эту тему разгонять. Никакой сборной МФЛ не существует. Она есть только на бумаге.

Почему сборная не собиралась весь год? Что там за состав, кто тренер? Вы же свободны, у вас нет окон ФИФА, вы собраться можете в любой момент, что помешало? Проведите хотя бы несколько матчей сборной МФЛ в году, скатайтесь в регионы, в Сибирь, на Дальний Восток, проведите матчи там, покажите что сборная МФЛ в принципе существует, а потом уже бросайте вызовы Карпину и Митрофанову!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В своём последнем матче сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.

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