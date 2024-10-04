Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов выступил против проведения матча сборной России со сборной Медиалиги

Радимов выступил против проведения матча сборной России со сборной Медиалиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов выступил против проведения матча сборной России со сборной Медиалиги.

«И как бы я не любил медиафутбол, уверен, что такой матч проводить не нужно. А ребятам из руководства Медиалиги нужно прекратить эту тему разгонять. Никакой сборной МФЛ не существует. Она есть только на бумаге.
Почему сборная не собиралась весь год? Что там за состав, кто тренер? Вы же свободны, у вас нет окон ФИФА, вы собраться можете в любой момент, что помешало? Проведите хотя бы несколько матчей сборной МФЛ в году, скатайтесь в регионы, в Сибирь, на Дальний Восток, проведите матчи там, покажите что сборная МФЛ в принципе существует, а потом уже бросайте вызовы Карпину и Митрофанову!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В своём последнем матче сборная России разгромила национальную команду Вьетнама со счётом 3:0.

Материалы по теме
Лангович: понятия не имею, с кем сыграет сборная России, но смысл ехать есть

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android