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Николич ответил на вопрос, готов ли Пьянич сыграть полный матч за ЦСКА

Николич ответил на вопрос, готов ли Пьянич сыграть полный матч за ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о физическом состоянии новичка красно-синих Миралема Пьянича.

«Готов ли Пьянич сыграть все 90 минут? 90 минут точно нет на данный момент. Но у него неплохое состояние», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам 10 туров.

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