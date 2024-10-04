Радимов отреагировал на увольнение Деограсии из «Оренбурга»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал увольнение испанского специалиста Давида Деограсии из «Оренбурга».

«Отставка Деограсии напрашивалась, потому что результаты команды после победы (в первом туре) над «Спартаком» не самый лучший вариант, тем более для «Оренбурга», который всё время эти результаты давал. И в этом плане что‑то надо было менять. Конечно же, пришла пора. Думаю, что в 99 из 100 команд такая отставка происходит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.

Последней игрой Давида Деограсии на посту главного тренера оренбургского клуба стала встреча с московским «Локомотивом» (1:2) в Фонбет Кубке России. Он возглавлял команду с 2023 года.

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