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Эракович прокомментировал двухдневный интервал между матчами «Зенита» в Кубке и РПЛ

Эракович прокомментировал двухдневный интервал между матчами «Зенита» в Кубке и РПЛ
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Сербский центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о времени для восстановления между матчами. 2 октября сине-бело-голубые сыграли дома с «Акроном» (5:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 5 октября «Зенит» также на своём поле встретится с «Оренбургом» в игре 11-го тура РПЛ.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
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П1
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— Вы сыграли в Кубке, уже в субботу игра чемпионата. На этом этапе сезона хватает ли времени для полноценного восстановления и подготовки?
— Да, действительно, до игры с «Оренбургом» всего два дня, поэтому требуется сделать максимум для того, чтобы восстановиться и набрать кондиции для этой игры. Но всё в наших руках. Будем готовиться и настраиваться на субботний матч, — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 лочка в 10 матчах. Отставание от «Краснодара» и московского «Локомотива» составляет одно очко.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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