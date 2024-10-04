Эракович прокомментировал двухдневный интервал между матчами «Зенита» в Кубке и РПЛ

Сербский центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о времени для восстановления между матчами. 2 октября сине-бело-голубые сыграли дома с «Акроном» (5:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 5 октября «Зенит» также на своём поле встретится с «Оренбургом» в игре 11-го тура РПЛ.
— Вы сыграли в Кубке, уже в субботу игра чемпионата. На этом этапе сезона хватает ли времени для полноценного восстановления и подготовки?
— Да, действительно, до игры с «Оренбургом» всего два дня, поэтому требуется сделать максимум для того, чтобы восстановиться и набрать кондиции для этой игры. Но всё в наших руках. Будем готовиться и настраиваться на субботний матч, — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».
Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 лочка в 10 матчах. Отставание от «Краснодара» и московского «Локомотива» составляет одно очко.
- 4 октября 2024
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