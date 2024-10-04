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Николич поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Динамо»

Николич поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Динамо»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором красно-синие сыграют с «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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«Конечно, ожидаю тяжёлую игру! «Динамо» — это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам 10 туров. «Динамо» занимает четвёртое место с 20 очками.

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