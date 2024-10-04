Страхиня Эракович рассказал, как подействовало на «Зенит» поражение в Краснодаре

Сербский центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как повлияло на крупную победу сине-бело-голубых над тольяттинским «Акроном» (5:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России выездное поражение в предыдущей встрече — игре 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).
— Очень хороший настрой показал «Зенит». Можно ли сказать, что это следствие в том числе поражения от «Краснодара»? И остался ли этот настрой на «Оренбург»?
— Да, действительно, было очень обидно проиграть в Краснодаре. Никому и никогда не хочется проигрывать, особенно нам — «Зениту». Поэтому вчера (2 октября. — Прим. «Чемпионата») было огромное желание обыграть соперника, удалось сделать это с крупным счетом. Сейчас важно сохранить такой же настрой на субботний матч с «Оренбургом», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».
5 октября «Зенит» сыграет на своём домашнем стадионе «Газпром Арена» матч 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
- 4 октября 2024
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