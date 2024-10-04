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Страхиня Эракович рассказал, как подействовало на «Зенит» поражение в Краснодаре

Страхиня Эракович рассказал, как подействовало на «Зенит» поражение в Краснодаре
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Сербский центральный защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, как повлияло на крупную победу сине-бело-голубых над тольяттинским «Акроном» (5:1) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России выездное поражение в предыдущей встрече — игре 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Кордоба – 88'     2:0 Смолов – 90+4'    
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Ерохин – 6'     2:0 Артур – 13'     3:0 Артур – 43'     4:0 Соболев – 61'     5:0 Мостовой – 87'     5:1 Москвичёв – 90+2'    
Удаления: нет / Бардыбахин – 80'

— Очень хороший настрой показал «Зенит». Можно ли сказать, что это следствие в том числе поражения от «Краснодара»? И остался ли этот настрой на «Оренбург»?
— Да, действительно, было очень обидно проиграть в Краснодаре. Никому и никогда не хочется проигрывать, особенно нам — «Зениту». Поэтому вчера (2 октября. — Прим. «Чемпионата») было огромное желание обыграть соперника, удалось сделать это с крупным счетом. Сейчас важно сохранить такой же настрой на субботний матч с «Оренбургом», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

5 октября «Зенит» сыграет на своём домашнем стадионе «Газпром Арена» матч 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

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