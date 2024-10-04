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Радимов оценил возможное назначение Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга»

Радимов оценил возможное назначение Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение боснийского специалиста Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович зарекомендовал себя довольно‑таки неплохо в российском чемпионате в «Спартаке». И особенно как человек, который в короткие сроки может поставить игру в обороне, насколько я помню, и давать результат. В этом плане, наверное, что‑то может быть исправлено. Но самое главное, наладить контакт с игроками, а там много испаноговорящих футболистов. И второе — создать баланс между обороной и атакой, чего как раз и не хватало «Оренбургу», потому что в атакующих действиях они были неплохи, но в оборонительных были огромные проблемы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.

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