Радимов оценил возможное назначение Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение боснийского специалиста Владимира Слишковича на пост главного тренера «Оренбурга».

«Слишкович зарекомендовал себя довольно‑таки неплохо в российском чемпионате в «Спартаке». И особенно как человек, который в короткие сроки может поставить игру в обороне, насколько я помню, и давать результат. В этом плане, наверное, что‑то может быть исправлено. Но самое главное, наладить контакт с игроками, а там много испаноговорящих футболистов. И второе — создать баланс между обороной и атакой, чего как раз и не хватало «Оренбургу», потому что в атакующих действиях они были неплохи, но в оборонительных были огромные проблемы», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Серия «Оренбурга» без побед во всех турнирах насчитывает 14 матчей. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Оренбург» набрал семь очков после 10 матчей.

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