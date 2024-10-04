Личка назвал трёх российских футболистов, которые могли бы проявить себя в Европе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кто из российских футболистов мог бы заиграть в Европе.

«Кто бы мог заиграть в Европе? Костя Тюкавин. Я уверен в этом на 100%. И, например, Андрей Лунев. Я его не знал до перехода в „Динамо“, честно скажу. Когда мне сказали, что есть возможность такого вратаря взять, и когда я с ним познакомился… Он идеальный голкипер, который играет в актуальный футбол. И Ваня Обляков. Он достаточно интеллигентный, хороший футболист, который может играть на разных позициях», — приводит слова Лички «РИА Новости Спорт».

Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Марцела Лички 20 очков по итогам 10 туров.

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