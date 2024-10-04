В «Манчестер Юнайтед» определились с главным кандидатом на замену тен Хагу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть свой пост.

Как сообщает TEAMtalk, в «Манчестер Юнайтед» уже определили приоритетного кандидата на замену тен Хагу – им является немецкий специалист Томас Тухель, ныне находящийся без работы. Отмечается, что Тухель хочет вернуться в АПЛ и считает, что английский футбол отлично соответствует его тренерской философии.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Эрика тен Хага набрали семь очков после шести матчей.

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