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38-летний Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

Как сообщает Tuttosport, «Ювентус» находится в поиске замены бразильцу Глейсону Бремеру, надолго выбывшему из-за травмы крестообразной связки. Руководство «бьянконери» считают, что экс-капитан мадридского «Реала» способен усилить команду Тьяго Мотты в сложившейся ситуации.

Напомним, 38-летний Рамос вернулся в «Севилью» летом 2023 года на правах свободного агента. В минувшем сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. В летнее межсезонье у игрока завершился контракт с командой. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее экс-футболист сборной Испании также выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала: