В ЦСКА опубликовали нарезку игровых действий Пьянича в его дебютном матче за клуб

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале клуба опубликовала нарезку игровых действий полузащитника Миралема Пьянича в его дебютном матче за красно-синих.

Полузащитник появился на поле на 85-й минуте матча Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Пари НН» (2:0).

26 сентября ЦСКА объявил о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины.

ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 17 очков по итогам 10 туров.

Материалы по теме Николич ответил на вопрос, готов ли Пьянич сыграть полный матч за ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России: