Ринат Дасаев: надо было ещё при жизни Черенкова фильм о нём делать — Федя бы порадовался

Знаменитый голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался по поводу десятилетия со дня смерти легендарного полузащитника красно-белых и национальной команды Советского Союза Фёдора Черенкова.

«В последние годы жизни Черенкова мы работали втроём: Серёжа Родионов — главный, а мы с Фёдором — его помощники. Естественно, его уход стал шоком для всех — и для нас, и для болельщиков. Когда человек в таком раннем возрасте уходит, это особенно тяжело. Жизнь — такая штука, непредсказуемая, не знаешь, когда тебя уберёт. Но мы до сих пор общаемся с его дочкой Настей. Сейчас посмотрим, что за фильм сняли. Кто видел отрывки — говорят, неплохой. Просто надо было это всё делать при его жизни. Федя бы порадовался. Уж он-то — заслужил», — рассказал Дасаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».