Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть за одну команду.

«Лучший игрок, с которым мне доводилось выступать? Карим Бензема! Я бы мог назвать Модрича, Крооса, Азара времён «Челси»… Но я должен отдать предпочтение Кариму», – сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

В текущем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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