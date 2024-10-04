Известный журналист Леонид Трахтенберг объяснил феномен Фёдора Черенкова

Известный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг объяснил феномен легендарного игрока красно-белых Фёдора Черенкова.

«Сейчас попробую объяснить. Знаете, вот выходит на футбольное поле человек, ну, допустим, центральный нападающий. Или такая, как говорят, косая сажень в плечах, или дубина, которую не сломать, не оттолкнуть. И вдруг выясняется, что он не владеет навыками, чтобы, скажем, эффектно обыграть защитника, использовать едва ли не каждый голевой момент. И зрители, естественно, обходят его вниманием и любовью. Хотя кажется: данные — супер, мощь, продавит и с мячом в ворота зайдёт. Ничего подобного. Футбол ー игра гораздо более тонкая.

И тут Федя Черенков появляется на поле среди мужиков, такой худощавый, субтильный. Как говорят в народе, в чём только душа держится? Такое же ощущение у меня было, когда впервые увидел Владика Третьяка — в другой игре, в хоккее, естественно, в воротах ЦСКА. Честно говоря, я был в шоке, потому что мне казалось, что его сейчас раздавят, сомнут. А если шайба попадёт куда-то там — унесут на носилках, и на этом вся его карьера закончится, не начавшись. А оказалось ー ничего подобного. Вот этим «ничего подобного» он вытеснил из ворот, если мне не изменяет память, Витю Толмачёва. Для того, чтобы в ту пору занять место в воротах ЦСКА, нужно было обладать недюжинным талантом и диким трудолюбием. И Третьяка никто не смял. Не буду рассказывать дальше, каким он стал вратарём.

Федя тоже доказывал, что любой человек, независимо от своих природных данных, может стать не просто хорошим футболистом, но и звездой, кумиром. Влюбить в себя миллионы болельщиков и вместе с тем создавать ощущение личного знакомства.

Люди со всей страны приезжали на игру «Спартака» в 1980-е годы. И когда они возвращались к себе во Владивосток, Хабаровск, Кострому или Питер, они говорили: был в Москве, видел не просто «Спартак», а Черенкова», — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

Трейлер фильма о Черенкове — «Федя. Народный футболист»