Суд пошёл навстречу адвокатам Промеса, назван сменщик тен Хага в «МЮ». Главное к утру

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил одну из просьб адвокатов экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса, в «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу, клуб Криштиану Роналду отказывается лететь в Иран на матч Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».