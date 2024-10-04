Суд пошёл навстречу адвокатам Промеса, назван сменщик тен Хага в «МЮ». Главное к утру
Апелляционный суд Амстердама удовлетворил одну из просьб адвокатов экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса, в «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу, клуб Криштиану Роналду отказывается лететь в Иран на матч Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Апелляционный суд Амстердама удовлетворил просьбу адвокатов Квинси Промеса.
- В «Манчестер Юнайтед» определились с главным кандидатом на замену тен Хагу.
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