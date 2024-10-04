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4 октября сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, хоккей, КХЛ, Лига Европы

Суд пошёл навстречу адвокатам Промеса, назван сменщик тен Хага в «МЮ». Главное к утру
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Апелляционный суд Амстердама удовлетворил одну из просьб адвокатов экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса, в «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетным кандидатом на замену нынешнему главному тренеру Эрику тен Хагу, клуб Криштиану Роналду отказывается лететь в Иран на матч Лиги чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Апелляционный суд Амстердама удовлетворил просьбу адвокатов Квинси Промеса.
  2. В «Манчестер Юнайтед» определились с главным кандидатом на замену тен Хагу.
  3. «Аль-Наср» не хочет лететь в Иран на матч Лиги чемпионов АФК — Marca.
  4. «Металлург» разгромил ХК ЦСКА со счётом 7:0, Михайлис набрал пять очков.
  5. Килиан Мбаппе не сможет помочь сборной Франции в ближайших матчах Лиги наций.
  6. ПАОК с Чаловым и Оздоевым проиграл «Стяуа» в матче Лиги Европы.
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  10. Денис Глушаков стал игроком медийного клуба «СКА-Ростов».
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  12. Результаты матчей Лиги конференций УЕФА 3 октября.
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