«Наверное, я плохой футболист». Родионов — о разговоре с Черенковым, который его поразил

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Родионов поделился воспоминаниями о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Самокритика — одно из главных качеств, позволивших ему покорить сердца людей. Всего один случай расскажу. Мы готовились к игре в Баку. И где-то после обеда Фёдор мне вдруг говорит: «Ты знаешь, Сергей, я, наверное, плохой футболист».

Я даже растерялся. Спрашиваю: «Фёдор, с чего ты взял-то?» А он говорит: «Ну смотри, Константин Иванович нам говорит, что ещё до приёма мяча надо иметь несколько решений — два или три. Либо обработать мяч, либо отдать в одно касание, либо с уходом его принять. Должны быть варианты. А у меня нет таких решений!» Я просто опешил, а потом сказал ему: «Фёдор, если ты плохой футболист, то кто же тогда мы?!»

Это был не наигранный вопрос — он реально настолько самокритично подходил к себе и разбирал свои ошибки. Наверное, 90% тем в наших разговорах занимал футбол. Черенков обладал уникальной футбольной памятью — даже по прошествии двух-трёх лет мог воспроизвести какую-то комбинацию, которую другие, и я в том числе, просто не помнили уже. «Этот отдал туда, Гаврилов передал тебе, ты прострелил, а я мог бы сыграть и лучше». Это говорит о том, что он анализировал очень много действий, и своих в первую очередь», — сказал Родионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

Трейлер фильма о Черенкове — «Федя. Народный футболист»: