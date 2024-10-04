Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Для меня нападающим, который доставил мне много головной боли, был Серхио Агуэро. С этим парнем было очень тяжело играть, очень тяжело. Я мог бы назвать Месси или Роналду, но для меня они с другой планеты, поэтому сделал выбор среди людей», – сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

В текущем сезоне Рюдигер провёл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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