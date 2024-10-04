Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рюдигер: то, что делает Ямаль, просто пугает

Рюдигер: то, что делает Ямаль, просто пугает
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», – сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

Материалы по теме
Ямаль отправил привет семье таксиста. Реакция детей — бесценна
Истории
Ямаль отправил привет семье таксиста. Реакция детей — бесценна

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android