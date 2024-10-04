Рюдигер: то, что делает Ямаль, просто пугает

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в «Барселоне» в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямаль, просто пугает», – сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

В нынешнем сезоне Ямаль сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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