Родионов: неслучайно приз джентльмена года носит имя Фёдора Черенкова

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Родионов высказался о легендарном футболисте красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Из человеческих качеств Черенкова нужно отметить его доброту, отзывчивость по отношению даже к посторонним людям. Где бы мы ни играли, люди постоянно стремились сфотографироваться, взять автограф у Фёдора. Хотя тогда ещё у нас официально не было профессионального футбола, он и к этому вопросу подходил очень профессионально. Понимал, что каждому болельщику должен уделить внимание в силу своей популярности и профессии. Хотя я знаю точно: то внимание, которое ему уделялось, Федю немножко тяготило. Но он выполнял свой долг и никому не мог отказать в какой-то просьбе. К соперникам, судьям он тоже относился уважительно. Футбольный мир тесен, и все всё видели. Неслучайно приз джентльмена года носит имя Черенкова», — сказал Родионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».