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Ринат Дасаев назвал причины невероятной популярности Фёдора Черенкова в СССР

Ринат Дасаев назвал причины невероятной популярности Фёдора Черенкова в СССР
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Знаменитый голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев объяснил невероятную популярность экс-полузащитника красно-белых Фёдора Черенкова в СССР.

— Болельщики полюбили его за характер, скромность и, конечно, за футбольные качества. На поле Черенков мог сделать всё что угодно: обвести, отдать пас, забить. Он играл красиво — за это и называли народным футболистом. Люди его очень любили, и мы, партнёры, ценили в команде.

— Его народность была в простоте и искренности?
— Конечно. Наверное, сыграла роль и его болезнь. Фёдор превозмог её, смог вернуться на поле и продолжил показывать классный футбол. Признавался лучшим футболистом страны. В том числе за мужество народ его и полюбил, — сказал Дасаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

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