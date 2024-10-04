Первый пресс-атташе «Спартака»: если бы не было Бескова, мы бы не узнали Черенкова

Известный журналист, первый пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг высказался об экс-полузащитнике красно-белых Фёдоре Черенкове.

«Мне было интересно, взял бы Романцев Черенкова в свою команду, появись Фёдор во времена тренерской карьеры Олега Ивановича. Да, во многих футбольных вещах вкус Романцева и Бескова совпадал. Недаром они играли в футбол, схожий с тем, который потом Круифф исповедовал в «Барселоне»: игра в касание и так далее. Когда Бесков говорил, что на своей половине поля только одно касание, а на чужой можно два.

Я разговаривал со многими футболистами, с лучшим другом Черенкова, Сергеем Родионовым. Проверял своё ощущение, гипотезу относительно появления Фёдора Черенкова. Я спросил у Родионова: у других тренеров Черенков в ту пору начал бы играть? Сергей подтвердил мою гипотезу: если бы не было Бескова, мы бы не узнали Черенкова.

Чтобы раскрыть Третьяка в хоккее, нужен был гений Тарасова. А для того чтобы появился Черенков, нужен был тренер Бесков, который в нём это увидел», — сказал Трахтенберг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».