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Легендарный вратарь «Спартака» Дасаев рассказал, каким был Черенков в жизни

Легендарный вратарь «Спартака» Дасаев рассказал, каким был Черенков в жизни
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Знаменитый голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев рассказал, каким был экс-полузащитник красно-белых Фёдор Черенков в жизни. 4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

«Он редко что-то высказывал партнёрам, но был очень требовательным к себе. При этом не показывал окружающим свои переживания — всё держал в себе. Фёдор по жизни был достаточно замкнутым человеком, неохотно шёл на разговор. Наверное, эта закрытость тоже повлияла на его болезнь», — сказал Дасаев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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