Сергей Родионов рассказал, в чём заключалась гениальность Фёдора Черенкова

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал, в чём заключалась игровая и человеческая уникальность экс-хавбека красно-белых Фёдора Черенкова.

«Что-то одно очень сложно выделить — здесь совокупность качеств нужно рассматривать. Если говорить о футболе, то это был уникальный, даже, не побоюсь этого слова, гениальный мастер. То, что он делал на поле, не поддаётся никакому анализу и объяснению. Тем более что я, будучи, как вы сказали, его другом, много общался с ним. Во время подготовки к матчам, на всех выездах мы всегда жили в одном номере, много говорили о футболке в Тарасовке. Я спрашивал у него иногда: «Фёдор, как тебе удаются такие вещи?» А он отвечал: «Честно — не могу объяснить». Мне кажется, это и есть объяснение его гениальности. То, что он делал — это на каком-то подсознательном уровне», — сказал Родионов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».